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04 Kas 2021 - 17:07

Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta Yarışmasında Terör Estiriyor! Öyle Bir Ortalığı Karıştırdı Ki, Yuvalar Yıkılıyordu!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da sunucu olarak bulunan Mehmet Ali Erbil terör estirdi! Öyle bir ortalığı karıştırdı ki, resmen 4 yuva birden yıkılıyordu! Programda bile “Bu Soru Yuva Bile Yıkar...” başlığı altında sunulan videoda Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki, görenleri delirdi! Birçok kişi acilen programdan gitmesini dile getirdiler! Peki, neler oluyor?