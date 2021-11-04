Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta Yarışmasında Terör Estiriyor! Öyle Bir Ortalığı Karıştırdı Ki, Yuvalar Yıkılıyordu!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’da sunucu olarak bulunan Mehmet Ali Erbil terör estirdi! Öyle bir ortalığı karıştırdı ki, resmen 4 yuva birden yıkılıyordu! Programda bile “Bu Soru Yuva Bile Yıkar...” başlığı altında sunulan videoda Mehmet Ali Erbil öyle bir şey yaptı ki, görenleri delirdi! Birçok kişi acilen programdan gitmesini dile getirdiler! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde programı sunmayı bırakan Demet Akalın, Fatih Ürek’in sözlerine karşılık canlı yayına bağlanarak; “Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim” açıklamasında bulunmuştu. Programa daha sonra Songül Karlı ve Safiye Soyman gibi isimler sunmuştu. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil’in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük skandal yaşandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.