Üç Kuruş Dizisi Çıngıraklı Nerede, Çıngıraklı Mahallesi Hangi İlçede? Çıngıraklı Mahallesi Diye Bir Yer Var Mı?
Üç Kuruş dizisinde geçen Çıngıraklı nerede, Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede, gerçek hayatta Çıngıraklı mahallesi diye bir yer var mı? Sizler için tüm merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…
Show Tv ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş yayınlanmaya başlanmasının ardından birçok kişi tarafından en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 1 Kasım 2021 tarihinde Pazartesi 20:00’da sevenleri ile bir araya gelen başarılı yapım aksiyon, dram ve polisiye türünde ekranlarda yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümü ile herkes tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımda çekim yerleri hafızalarda yer edindi. Üç Kuruş dizisinde geçen Çıngıraklı nerede, Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede, gerçek hayatta Çıngıraklı mahallesi diye bir yer var mı? Sizler için tüm merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
04 Kas 2021 - 17:18 - Kültür - Sanat
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.