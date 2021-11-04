Üç Kuruş Dizisi Çıngıraklı Nerede, Çıngıraklı Mahallesi Hangi İlçede? Çıngıraklı Mahallesi Diye Bir Yer Var Mı?

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş yayınlanmaya başlanmasının ardından birçok kişi tarafından en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 1 Kasım 2021 tarihinde Pazartesi 20:00’da sevenleri ile bir araya gelen başarılı yapım aksiyon, dram ve polisiye türünde ekranlarda yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümü ile herkes tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımda çekim yerleri hafızalarda yer edindi. Üç Kuruş dizisinde geçen Çıngıraklı nerede, Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede, gerçek hayatta Çıngıraklı mahallesi diye bir yer var mı? Sizler için tüm merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…

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