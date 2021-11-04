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04 Kas 2021 - 17:38

Masterchef Yarışmasından Azize Ayrılıyor Mu? Programı Terk Etti, Ortalık Karıştı! Diskalifiyesi Söz Konusu Haline Geldi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Azize programı terk etti! Milyonları şok eden bu olayda ortalık karıştı! Diskalifiyesi söz konusu haline geldi, sosyal medya çalkalandı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ise Azize hayranları deliye döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…