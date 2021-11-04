Masumlar Apartmanı Ceylan Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Fahriye Evcen Ne Bensu Soral! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Safiye Tir Tir Titreyecek!

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Özellikle ekranlara gelen son bölümlerde Ceylan karakterinin sık sık isminin duyulması ama kendisinin bir türlü görünmesi seyircinin iyice aklına takılan bir detay olmuştu. Klinikte Han’ın eline aldığı bir kağıtta Ceylan’ın bir sunum yapacağını görmesi ise tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!