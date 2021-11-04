Masumlar Apartmanı Ceylan Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Fahriye Evcen Ne Bensu Soral! Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Safiye Tir Tir Titreyecek!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan sonunda ortaya çıktı! Geçtiğimiz sezondan beri adı geçen Ceylan’ın yüzü hiç görülmemişti. Fahriye Evcen ve Bensu Soral’ın dizide Ceylan karakterine hayat vereceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise öyle bir isim geliyor ki, Safiye tir tir titreyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Özellikle ekranlara gelen son bölümlerde Ceylan karakterinin sık sık isminin duyulması ama kendisinin bir türlü görünmesi seyircinin iyice aklına takılan bir detay olmuştu. Klinikte Han’ın eline aldığı bir kağıtta Ceylan’ın bir sunum yapacağını görmesi ise tüm dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.