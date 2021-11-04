Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Mide bulandıran olay! Eşinin kendisini aldattığını dile getiren Kübra Hanım öyle sözlerde bulundu ki, yer yerinden oynadı! Avukat Hülya’nın ise o anlarda ödü koptuğu ve çok gergin olduğu dile getirildi. Esra Erol ise eşini aldatıp; çocukluk aşkıyla evliyken evlenen Sezer Beye öyle şeyler dedi ki, resmen taşı gediğine koydu!
Kısa bir süre önce programa katılan 7 aylık hamile Kübra Hanım, eşinin kendisini aldattığını ve Elif isimli bir kadınla evlendiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Sezer Bey ise canlı yayına katıldı ve tüm iddialara yanıt verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.