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04 Kas 2021 - 18:33

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Mide bulandıran olay! Eşinin kendisini aldattığını dile getiren Kübra Hanım öyle sözlerde bulundu ki, yer yerinden oynadı! Avukat Hülya’nın ise o anlarda ödü koptuğu ve çok gergin olduğu dile getirildi. Esra Erol ise eşini aldatıp; çocukluk aşkıyla evliyken evlenen Sezer Beye öyle şeyler dedi ki, resmen taşı gediğine koydu!