- 04 Kas 2021 - 18:33 G: 04 Kas 2021 - 18:47

Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Mide bulandıran olay! Eşinin kendisini aldattığını dile getiren Kübra Hanım öyle sözlerde bulundu ki, yer yerinden oynadı! Avukat Hülya’nın ise o anlarda ödü koptuğu ve çok gergin olduğu dile getirildi. Esra Erol ise eşini aldatıp; çocukluk aşkıyla evliyken evlenen Sezer Beye öyle şeyler dedi ki, resmen taşı gediğine koydu!

Kısa bir süre önce programa katılan 7 aylık hamile Kübra Hanım, eşinin kendisini aldattığını ve Elif isimli bir kadınla evlendiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Sezer Bey ise canlı yayına katıldı ve tüm iddialara yanıt verdi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Kas 2021 - 18:33 Ankara- Gündem

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'da 4 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Kasım 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 4 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Kasım 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 3 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Kasım 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 3 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Kasım 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 2 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 2 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 1 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Kasım 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 1 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Kasım 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Üç Aile Paramparça Oldu! Annesi Sevgilisine, Babası Annesinin Sevgilisinin Karısına… Öyle İğrenç Bir Olay Ki, Mideler Ağızlara Geldi! “Yazıklar Olsun” mask
Esra Erol’da Üç Aile Paramparça Oldu! Annesi Sevgilisine, Babası Annesinin Sevgilisinin Karısına… Öyle İğrenç Bir Olay Ki, Mideler Ağızlara Geldi! “Yazıklar Olsun”
Esra Erol'da 29 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 29 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Ekim 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’un Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Oynadığı Ortaya Çıktı! Görenler Tanıyamıyor, Öyle Bir Karaktere Hayat Vermiş Ki… “Yok Artık” mask
Esra Erol’un Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Oynadığı Ortaya Çıktı! Görenler Tanıyamıyor, Öyle Bir Karaktere Hayat Vermiş Ki… “Yok Artık”
Esra Erol Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki, Kadına Acımadı, Dedikleri Olay Yarattı! mask
Esra Erol Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki, Kadına Acımadı, Dedikleri Olay Yarattı!
Esra Erol'da 27 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 27 Ekim 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’dan Şok Sözler! Canlı Yayında Çocuklarını “Reddetti!” Çıldırdı, Bas Bas Bağırdı! “Benim Çocuklarım Değil” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Esra Erol’dan Şok Sözler! Canlı Yayında Çocuklarını “Reddetti!” Çıldırdı, Bas Bas Bağırdı! “Benim Çocuklarım Değil” Sosyal Medya Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 5 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 5 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var?
Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi? mask
Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı... mask
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı...
Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması!
Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status