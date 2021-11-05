- 05 Kas 2021 - 01:23 G: 05 Kas 2021 - 01:27

Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

4 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 4 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini aldı. Mavi takım ve kırmızı takım da 1’er mücadele kazanmasının hemen ardından hangi takım bu haftanın son dokunulmazlık oyununu alarak haftanın kazananı olacak en merak edilenler arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölümde öyle anlar ekranlarda yerini aldı ki adeta seyirciler bol kahkaha dolu anlar geçirdiler. 4 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 4 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Kas 2021 - 01:23 - Masterchef Türkiye 2021

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 5 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 5 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var?
Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi? mask
Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı... mask
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin sevenlerini Hüzne Boğdu! Duyanlar İnanamadı...
Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması!
Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kaan Yıldırım – Hadise Aşkının İpleri Gerildi! Mehmet Dinçerler Çılgına Dönebilir! Kaan Yıldırım Milyonların İçinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran Olay! Avukat Hülya’nın Ödü Koptu, Stüdyo Ayağa Kalktı! Esra Erol Lafı Taşın Gediğine Koydu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status