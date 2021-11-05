Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini aldı. Mavi takım ve kırmızı takım da 1’er mücadele kazanmasının hemen ardından hangi takım bu haftanın son dokunulmazlık oyununu alarak haftanın kazananı olacak en merak edilenler arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölümde öyle anlar ekranlarda yerini aldı ki adeta seyirciler bol kahkaha dolu anlar geçirdiler. 4 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 4 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...

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