Masterchef 4 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
4 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 4 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini aldı. Mavi takım ve kırmızı takım da 1’er mücadele kazanmasının hemen ardından hangi takım bu haftanın son dokunulmazlık oyununu alarak haftanın kazananı olacak en merak edilenler arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölümde öyle anlar ekranlarda yerini aldı ki adeta seyirciler bol kahkaha dolu anlar geçirdiler. 4 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 4 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
05 Kas 2021 - 01:23 - Masterchef Türkiye 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.