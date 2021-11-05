- 05 Kas 2021 - 12:03

4 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Bir Zamanlar Çukurova mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı, Camdaki Kız mı Reyting Birincisi!

4 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı…

Televizyon ekranlarının en sevilen yapımları dün akşam 20:0 itibariyle sevenlerinin karşısında yerini aldı. Tüm dizi severler o kadar farklı yapımlarla karşılaştılar ki neyin yeni bölümünü izleyecekler büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Yedisinden yetmişine kadar herkesin yakından takip ettiği dev yapımlar büyük bir heyecanla takip edildi. Üç dev yapımın aynı anda yayınlanması herkesin reyting yarışında kim ilk sırada yer aldı diye araştırmalarına neden oldu. Peki, 4 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı…

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05 Kas 2021 - 12:03 - Tv Haberleri

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