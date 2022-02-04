En Ateşli Öpüşen Burç Hangisi? İşte En İyi Öpüşerek Partnerinin Ayaklarını Yerden Kesen O Burçlar….
Cinsel yaşamın en önemli detaylarından biri olan öpüşmek, her zaman beklendiği gibi geçemeyebiliyor. Bazı öpüşmeler çok tutkulu ve ihtiraslı iken, bazı öpüşmeler tutkudan yoksun olabiliyor. Sizde ateşli bir şekilde öpüşen burçları ve özelliklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Cinsel yaşamın en önemli detaylarından biri olan öpüşmek, her zaman beklendiği gibi geçemeyebiliyor. Bazı öpüşmeler çok tutkulu ve ihtiraslı iken, bazı öpüşmeler tutkudan yoksun olabiliyor.
Astrologlar ise, bu öpüşme farklılıklarının kişilerin burçlarından kaynaklandığını düşünüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının ateşli öpüşen burçlarını görenler, hemen hayatlarında unutamadıkları o kişilerin burçları olduğunu fark ediyor! Peki, en ateşli öpüşen burç hangisi? İşte en iyi öpüşen ve öpüşmeyi seven burçlar….
Detaylar diğer sayfada!
04 Şub 2022 - 22:37 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Elif - Elif
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.