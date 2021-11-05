- 05 Kas 2021 - 11:55 G: 05 Kas 2021 - 11:58

Yay Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yay Burcu Olurlar? Yay Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Yay burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen yay burcu olur, yay burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için yay burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Yay burcu Kasım ve Aralık aylarında kapsamaktadır. 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcu olmaktadır. Yay burcunun sembolü okçu'dur. Yay burcunun elementi ateştir. Yay burcunun niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcunun rengi mavi renktir. Yay burcunun uğurlu günü Perşembe günüdür. Yay burcunun uğurlu sayıları 3, 7 ve 9 rakamlarıdır. Yay burcunun uğurlu taşları safir, lapis, akik, ametist ve lal taşlarıdır.

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05 Kas 2021 - 11:55 - Burç Haberleri

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