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05 Kas 2021 - 11:55

Yay Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yay Burcu Olurlar? Yay Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Yay burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen yay burcu olur, yay burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için yay burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…