Gelinim Mutfakta Yarışmasına Alişan Geliyor! Mehmet Ali Erbil’in Defteri Kapanmıştı, Karar Verildi! Bu Sefer Çok Başka Olacak! Neler Oluyor?

Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu daha sonra ise Onur Büyüktopçu almıştı. Onur Büyüktopçu’nun ayağını kaydırarak geldiği konuşulan Seda Sayan programı sunmaya başlamıştı. Seda Sayan’ın ardından ise programı, kanlı bıçaklı olduğu isim devralmış ve Demet Akalın programın başına geçmişti. Şimdi ise iddialara göre Demet Akalın’ın en yakın arkadaşı olan Alişan programa resmen katılıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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