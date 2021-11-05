Gelinim Mutfakta Yarışmasına Alişan Geliyor! Mehmet Ali Erbil’in Defteri Kapanmıştı, Karar Verildi! Bu Sefer Çok Başka Olacak! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına iddialara göre Alişan geliyor! Mehmet Ali Erbil’in bir hafta süren sunuculuk macerasının defteri kapanmıştı; şimdi ise yeni karar resmen verildi. Bu sefer çok başka olacağı görülen Gelinim Mutfakta yarışmasında neler oluyor?
Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu daha sonra ise Onur Büyüktopçu almıştı. Onur Büyüktopçu’nun ayağını kaydırarak geldiği konuşulan Seda Sayan programı sunmaya başlamıştı. Seda Sayan’ın ardından ise programı, kanlı bıçaklı olduğu isim devralmış ve Demet Akalın programın başına geçmişti. Şimdi ise iddialara göre Demet Akalın’ın en yakın arkadaşı olan Alişan programa resmen katılıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.