Seren Serengil Son Hali Yüreklerin Yanmasına Neden Oldu! Dumping Sendromuyla Başı Belaya Girmişti, Bambaşka Birisine Dönüştü! “Hayret Ettim!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’in son hali yüreklerin yanmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda Dumping sendromuna yakalanan başarılı isim, resmen başına belayı almıştı. Uzun süredir görünmeyen başarılı isim bambaşka birisine dönüştü, görenler ise “Hayretler içerisindeyim” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak yer alan Seren Serengil, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Programda sık sık fenalaşıp; hastaneye kaldırılan Seren Serengil, kısa bir süre önce yine hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Kilolarından şikayetçi olunca mide ameliyatı yaptıran başarılı isim Seren Serengil, hızla kilo vermeye başlamıştı. Peki, Seren Serengil’in son hali nasıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.