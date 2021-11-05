Seren Serengil Son Hali Yüreklerin Yanmasına Neden Oldu! Dumping Sendromuyla Başı Belaya Girmişti, Bambaşka Birisine Dönüştü! “Hayret Ettim!”

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da sunucu olarak yer alan Seren Serengil, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Programda sık sık fenalaşıp; hastaneye kaldırılan Seren Serengil, kısa bir süre önce yine hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Kilolarından şikayetçi olunca mide ameliyatı yaptıran başarılı isim Seren Serengil, hızla kilo vermeye başlamıştı. Peki, Seren Serengil’in son hali nasıldı?

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