- 05 Kas 2021 - 12:58 G: 05 Kas 2021 - 13:02

Akrep Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Akrep Burcu Olurlar? Akrep Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Akrep burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen akrep burcu olur, akrep burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için akrep burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Akrep burcu Ekim ve Kasım aylarını kapsamaktadır. 24 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında doğan kişiler akrep burcu olmaktadır. Akrep burcunun sembolü akreptir. Akrep burcunun elementi sudur. Akrep burcunun niteliği sabittir. Akrep burcunun yönetici gezegeni Plüton'dur. Akrep burcunun renkleri kırmızı, bordo ve siyahtır. Akrep burcunun uğurlu günü salı günüdür. Akrep burcunun uğurlu sayıları 8, 11, 18 ve 22 sayılarıdır. Akrep burcunun uğurlu taşları yakut, opal ve lal taşlarıdır.

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05 Kas 2021 - 12:58 - Burç Haberleri

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