Hande Erçel’den Güneşin Kızları Dizisi Hakkında Şok Açıklama! Meğer O İsimden Sonra Hayatı Bambaşka Olmuş! Sen Çal Kapımı Dizisini Unuttu…

Güzel oyuncu Erçel, kanserden dolayı vefat eden annesi hakkında; “Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum” açıklamasında bulunduktan sonra Kerem Bürsin hakkında da şok sözlere yer vermişti.

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