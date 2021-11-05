- 05 Kas 2021 - 13:08 G: 05 Kas 2021 - 13:47

Hande Erçel’den Güneşin Kızları Dizisi Hakkında Şok Açıklama! Meğer O İsimden Sonra Hayatı Bambaşka Olmuş! Sen Çal Kapımı Dizisini Unuttu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den tanınmaya başladığı dizi olan Güneşin Kızları hakkında şok açıklama! Sen Çal Kapımı dizisini unuttuğuna dair yorumlar alan Hande Erçel’in hayatı meğer o isimden sonra bambaşka bir hale gelmiş! Kısa bir süre önce bir dergiye şok sözlerde bulunan Erçel, annesi ve Kerem Bürsin hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

Güzel oyuncu Erçel, kanserden dolayı vefat eden annesi hakkında; “Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum” açıklamasında bulunduktan sonra Kerem Bürsin hakkında da şok sözlere yer vermişti.

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05 Kas 2021 - 13:08 Ankara- Gündem

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