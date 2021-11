Anasayfa/

05 Kas 2021 - 13:35

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Dönüyor mu? Son Bölümde Her Şey Ortaya Çıktı! Murat Ünalmış’tan Hamle Bekleniyor! Dar Ağacı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman dönüyor mu? Son bölümde Demir Yaman’a ait her şey ortaya çıktı. Murat Ünalmış’ın diziden ayrıldığı her ne kadar ortaya çıkan bir gerçek olsa bile dizide Demir Yaman’ın neredeyse her bölüm adı geçiyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dar ağacı detayı şok etkisi yarattı!