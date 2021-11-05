Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Dönüyor mu? Son Bölümde Her Şey Ortaya Çıktı! Murat Ünalmış’tan Hamle Bekleniyor! Dar Ağacı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman dönüyor mu? Son bölümde Demir Yaman’a ait her şey ortaya çıktı. Murat Ünalmış’ın diziden ayrıldığı her ne kadar ortaya çıkan bir gerçek olsa bile dizide Demir Yaman’ın neredeyse her bölüm adı geçiyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise dar ağacı detayı şok etkisi yarattı!
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış diziden geçtiğimiz sezonun son bölümünde resmen ayrılmıştı. Diziyle ilişkisi kesilen başarılı isim sosyal medya hesabından ise bunu duyurmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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05 Kas 2021 - 13:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.