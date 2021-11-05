Gelinim Mutfakta Haftanın Elenen Gelini Kim Oldu? Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu, Kazandı? Gelinim Mutfakta’dan Kim Gitti, 5 Kasım 2021 Bilezikleri Kim Aldı?

Kanal D ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programlarından Gelinim Mutfakta bu haftanın finali ile ekranlarda yer alıyor. Mehmet Ali Erbil sunumu ile hafta içi her gün ekranlarda yer alan başarılı yarışmada birçok sunucu değişmesi ardından artık ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana kadar tam 5 farklı sunucu değiştirmek zorunda kalan Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta içi yayınlanan bölümlerin ardından Cuma günleri haftanın finali meydana geliyor. Bir yarışmacı hayallerine veda ederken bir kişi de haftanın ödülünü almak için hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen isim kim oldu, haftanın birinci ismi kim ve altınları kim kazandı? 5 Kasım günü Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte, merak edilenler…

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