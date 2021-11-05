Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Terazi burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen terazi burcu olur, terazi burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için terazi burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Terazi burcu Eylül ve Ekim aylarının kapsamaktadır. 23 Eylül ve 20 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler terazi burcu olmaktadır. Terazi burcunun sembolü adalet terazisidir. Terazi burcunun elementi havadır. Terazi burcu niteliği kardinaldır. Terazi burcunun yönetici gezegeni venüstür. Terazi burcunun renkleri pembe ve yeşil renktir. Terazi burcunun uğurlu günü cuma günüdür. Terazi burcunun uğurlu sayıları 4 ve 6 rakamıdır. Terazi burcunun uğurlu taşları yeşim, topaz, pembe kuvars, turmalin, Akuvamarin'dir.
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05 Kas 2021 - 14:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.