- 05 Kas 2021 - 14:03 G: 05 Kas 2021 - 14:06

Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Terazi burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen terazi burcu olur, terazi burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için terazi burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Terazi burcu Eylül ve Ekim aylarının kapsamaktadır. 23 Eylül ve 20 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler terazi burcu olmaktadır. Terazi burcunun sembolü adalet terazisidir. Terazi burcunun elementi havadır. Terazi burcu niteliği kardinaldır. Terazi burcunun yönetici gezegeni venüstür. Terazi burcunun renkleri pembe ve yeşil renktir. Terazi burcunun uğurlu günü cuma günüdür. Terazi burcunun uğurlu sayıları 4 ve 6 rakamıdır. Terazi burcunun uğurlu taşları yeşim, topaz, pembe kuvars, turmalin, Akuvamarin'dir.

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05 Kas 2021 - 14:03 - Burç Haberleri

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Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?
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