Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Yıldızının Hayatı Bitti! Son Hali Yürekleri Yaktı, Oktay Kaynarca Bile Çaresiz Kaldı! Sanayide…

Kısa bir süre önce ATV ve yapım arasındaki yaşanan sorundan dolayı ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde uzun bir süre rol almış olan başarılı oyuncu aynı zamanda İlyas Reis’in en yakınıydı. Aynı zamanda dizide Façalı olarak da bilinen isim, 171. Bölümde diziye acı bir şekilde veda etmiş ve yürekleri yakmıştı. Peki, neler oluyor?

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