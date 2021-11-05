Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Yıldızının Hayatı Bitti! Son Hali Yürekleri Yaktı, Oktay Kaynarca Bile Çaresiz Kaldı! Sanayide…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yer alarak adını duyuran başarılı oyuncunun hayatı bitti! Son hali öyle bir yürekleri yaktı ki, Oktay Kaynarca’nın bile çaresiz kaldığı iddialar arasında yerini aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iki görsel milyonları şok içerisinde bıraktı.
Kısa bir süre önce ATV ve yapım arasındaki yaşanan sorundan dolayı ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde uzun bir süre rol almış olan başarılı oyuncu aynı zamanda İlyas Reis’in en yakınıydı. Aynı zamanda dizide Façalı olarak da bilinen isim, 171. Bölümde diziye acı bir şekilde veda etmiş ve yürekleri yakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.