- 05 Kas 2021 - 14:08 G: 05 Kas 2021 - 14:10

Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Başak burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen başak burcu olur, başak burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için başak burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Başak burcu Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır. 23 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler başak burcu olmaktadır. Burcunun sembolü bakire kadındır. Başak burcunun elementi topraktır. Başak burcunun niteliği değişkendir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burcunun renkleri gri, bej ve açık sarıdır. Başak burcunun günü çarşamba günüdür. Başak burcunun uğurlu sayıları 5 ve 14 sayısıdır. Başak burcunun uğurlu taşları akik, kehribar, jasper, turmalin ve Yeşim'dir.

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05 Kas 2021 - 14:08 - Burç Haberleri

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Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?
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