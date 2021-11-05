Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Başak burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen başak burcu olur, başak burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için başak burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Başak burcu Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır. 23 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler başak burcu olmaktadır. Burcunun sembolü bakire kadındır. Başak burcunun elementi topraktır. Başak burcunun niteliği değişkendir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burcunun renkleri gri, bej ve açık sarıdır. Başak burcunun günü çarşamba günüdür. Başak burcunun uğurlu sayıları 5 ve 14 sayısıdır. Başak burcunun uğurlu taşları akik, kehribar, jasper, turmalin ve Yeşim'dir.
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05 Kas 2021 - 14:08 - Burç Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.