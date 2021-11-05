- 05 Kas 2021 - 14:11 G: 05 Kas 2021 - 14:14

Aslan Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Aslan Burcu Olurlar? Aslan Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Aslan burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen aslan burcu olur, aslan burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için aslan burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Aslan burcu Temmuz ve Ağustos aylarının kapsamaktadır. 23 temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler aslan burcu olmaktadır. Aslan burcunun sembolü aslandır. Aslan burcunun elementi ateştir. Aslan burcunun niteliği sabittir. Aslan burcunun yönetici gezegeni güneştir. Aslan burcunun rengi altın sarısı, sarı ve turuncu rengidir. Aslan burcunun uğurlu günü pazar günüdür. Aslan burcunun uğurlu sayıları 1 ve 3 rakamıdır. Aslan burcunun uğurlu taşı akik, kehribar, oniks, topaz taşı ve kaplan gözüdür.

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05 Kas 2021 - 14:11 - Burç Haberleri

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Aslan Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Aslan Burcu Olurlar? Aslan Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Aslan Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Aslan Burcu Olurlar? Aslan Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Başak Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Başak Burcu Olurlar? Başak Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
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