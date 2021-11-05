Yengeç Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yengeç Burcu Olurlar? Yengeç Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Yengeç burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen yengeç burcu olur, yengeç burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için yengeç burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Yengeç burcu Haziran ve Temmuz aylarını kapsamaktadır. 21 Haziran- 22 Temmuz arasında doğan kişiler yengeç burcu olurlar. Yengeç burcunun sembolü yengeçtir. Yengeç burcunun elementi sudur. Yengeç burcunun niteliği kardinal'dır. Yengeç burcunun yönetici gezegeni ay'dır. Yengeç burcunun renkleri beyazdır. Yengeç burcunun uğurlu günleri pazartesi ve perşembe günleridir. Yengeç burcunun uğurlu sayıları 2 ve 3 rakamıdır. Yengeç burcunun uğurlu taşları aytaşı, kuvars kristali, safir taşı ve zümrüttür.
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05 Kas 2021 - 14:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.