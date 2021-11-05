İkizler Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar İkizler Burcu Olurlar? İkizler Burcunun Özellikleri Nelerdir?
İkizler burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen ikizler burcu olur, ikizler burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için ikizler burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
İkizler burcu Nisan ve Mayıs aylarında yer almaktadır. 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler ikizler burcu olurlar. İkizler burcunun sembolü ikizlerdir. İkizler burcunun elementi havadır. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. İkizler burcunun rengi açık yeşil ve sarıdır. İkizler burcunun uğurlu günü çarşamba günüdür. İkizler burcunun uğurlu sayıları 5 ve 7 rakamı dır. İkizler burcunun uğurlu taşları akuamarin, akik, topaz, sitrin, turmalin yer alır.
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05 Kas 2021 - 14:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.