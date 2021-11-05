- 05 Kas 2021 - 14:19 G: 05 Kas 2021 - 14:22

İkizler Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar İkizler Burcu Olurlar? İkizler Burcunun Özellikleri Nelerdir?

İkizler burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen ikizler burcu olur, ikizler burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için ikizler burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

İkizler burcu Nisan ve Mayıs aylarında yer almaktadır. 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler ikizler burcu olurlar. İkizler burcunun sembolü ikizlerdir. İkizler burcunun elementi havadır. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. İkizler burcunun rengi açık yeşil ve sarıdır. İkizler burcunun uğurlu günü çarşamba günüdür. İkizler burcunun uğurlu sayıları 5 ve 7 rakamı dır. İkizler burcunun uğurlu taşları akuamarin, akik, topaz, sitrin, turmalin yer alır.

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05 Kas 2021 - 14:19 - Burç Haberleri

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İkizler Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar İkizler Burcu Olurlar? İkizler Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
İkizler Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar İkizler Burcu Olurlar? İkizler Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Yengeç Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yengeç Burcu Olurlar? Yengeç Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Yengeç Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yengeç Burcu Olurlar? Yengeç Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Aslan Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Aslan Burcu Olurlar? Aslan Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
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Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Terazi Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Terazi Burcu Olurlar? Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?
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