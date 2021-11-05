Boğa Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Boğa Burcu Olurlar? Boğa Burcunun Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarını kapsamaktadır. 21 Nisan- 20 Mayıs arasında doğan kişiler boğa burcu olurlar. Boğa burcunun sembolü boğadır. Boğa burcunun niteliği sabittir. Burcunun yönetici gezegeni venüstür. Boğa burcunun renkleri yeşil ve pembe rengidir. Boğa burcunun günleri cuma ve pazartesi günleridir. Boğa burcunun uğurlu sayıları 6 ve 4 rakamıdır. Boğa burcunun uğurlu taşları turkuaz taşı, topaz taşı, pembe kuvars, safir ve yeşimdir. Boğa burcunun en iyi anlaştığı burçlar arasında başak, akrep ve terazi burcu yer alır.

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