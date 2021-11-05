Boğa Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Boğa Burcu Olurlar? Boğa Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Boğa burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen boğa burcu olur, boğa burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için boğa burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarını kapsamaktadır. 21 Nisan- 20 Mayıs arasında doğan kişiler boğa burcu olurlar. Boğa burcunun sembolü boğadır. Boğa burcunun niteliği sabittir. Burcunun yönetici gezegeni venüstür. Boğa burcunun renkleri yeşil ve pembe rengidir. Boğa burcunun günleri cuma ve pazartesi günleridir. Boğa burcunun uğurlu sayıları 6 ve 4 rakamıdır. Boğa burcunun uğurlu taşları turkuaz taşı, topaz taşı, pembe kuvars, safir ve yeşimdir. Boğa burcunun en iyi anlaştığı burçlar arasında başak, akrep ve terazi burcu yer alır.
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05 Kas 2021 - 14:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.