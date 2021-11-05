Koç Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Koç Burcu Olurlar? Koç Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Koç burçları ne zaman dünyaya gelmiştir? Hangi tarihlerde dünyaya gelen koç burcu olur, koç burcu insanlarının özellikleri nelerdir? Sizler için koç burcu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Koç burcu mart ve nisan aylarının kapsamaktadır. 21 Mart- 20 Nisan arasında doğan kişiler koç burcu olurlar. Koç burcunun sembolü koçtur. Koç burcunun elementi ateştir. Koç burcunun niteliği ise öncüdür. Koç burcunun gezegeni Mars'tır. Koç burcunun rengi kırmızıdır. Koç burcunun günü salı günüdür. Koç burcu olan kişilerin uğurlu sayıları 1 ve 9 dur. Koç burcu olan kişilerin uğurlu taşları opal, turmalin, yakut, jasper, akiktir. Koç burcunun olumlu özellikleri arasında enerjik, cesaret verici, durdurulamaz, cesur, kahraman, şefkatli yer alır.
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05 Kas 2021 - 14:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.