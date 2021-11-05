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05 Kas 2021 - 14:27

Survivor İsmail Estetik Mi Yaptırdı? Sevgilisi İlayda Şeker Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! “Yok Artık!” Survivor’daki Halini Unutturdu…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı isim İsmail Balaban estetik mi yaptırdı? Survivor yarışmasından hayatı komple değişen başarılı isim İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde Survivor’da tanışmış olduğu İlayda Şeker’le sevgili olduğunu duyurmuştu. Şimdi İlayda Şeker öyle bir paylaşım yaptı ki…