Survivor İsmail Estetik Mi Yaptırdı? Sevgilisi İlayda Şeker Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! “Yok Artık!” Survivor’daki Halini Unutturdu…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran başarılı isim İsmail Balaban estetik mi yaptırdı? Survivor yarışmasından hayatı komple değişen başarılı isim İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde Survivor’da tanışmış olduğu İlayda Şeker’le sevgili olduğunu duyurmuştu. Şimdi İlayda Şeker öyle bir paylaşım yaptı ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyurarak; ününe ün katan Survivor İsmail Balaban, gündeme bomba gibi düştü! Görenler bu duruma ise “Yok artık” dedi. Survivor’da tanınan İlayda Şeker, sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti. İlayda Şeker’in erkek kardeşi ise “İlayda’nın en büyük düşmanı yine kendisi” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise İsmail Balaban…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.