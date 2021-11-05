- 05 Kas 2021 - 14:54 G: 05 Kas 2021 - 15:07

Masterchef Emre’ye Skandal Haksızlık! Şeflerden Tek Tek Açıklama Bekleniyor! “Çalıntı Tabak” Olayı Emre Büber’e Sıçradı! Danilo Şef “Kandırılmıştı” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te iddialara göre “Emre’ye haksızlık” yapıldı! Şeflerden açıklama bekleyen seyirciler, “Çalıntı” tabak konusunu şimdide Emre Büber’e sıçrattı! Danilo Şefin önüne Alman bir şefin tabağının kopyasını yaparak çıkan Hasan, şeflere kaşık attırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyor. “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te adını duyuran şef adaylarından biri olan Hasan ise geçtiğimiz hafta bir alman şefin tabağının neredeyse aynısını yapınca tepki üzerine tepki aldı. Şimdi ise olay Masterchef’te Emre’ye sıçradı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2021 - 14:54 Ankara- Gündem

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