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05 Kas 2021 - 15:32

Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen “Yapma” Dedikçe Dantelli Kıyafetiyle… Yarışma İyice Esra Erol’a Döndü! Alev Alev Yaktı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara açıldıkça açıldı! Kısa bir sürre önce sevgili oldukları iddia edilen Sergen ve Dilara’nın aşkı gündeme bomba gibi düşmüşü. Sergen’in kıskançlıktan dolayı Dilara’ya “Yapma, açık giyinme” sözlerini dediği ise gündemde şok etkisi yarattı! Yarışma iyice Esra Erol’la Evlen Benimle programına dönerken; Dilara Başaran ise alev alev yaktı!