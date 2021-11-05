Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen “Yapma” Dedikçe Dantelli Kıyafetiyle… Yarışma İyice Esra Erol’a Döndü! Alev Alev Yaktı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara açıldıkça açıldı! Kısa bir sürre önce sevgili oldukları iddia edilen Sergen ve Dilara’nın aşkı gündeme bomba gibi düşmüşü. Sergen’in kıskançlıktan dolayı Dilara’ya “Yapma, açık giyinme” sözlerini dediği ise gündemde şok etkisi yarattı! Yarışma iyice Esra Erol’la Evlen Benimle programına dönerken; Dilara Başaran ise alev alev yaktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada tüm dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran ve Sergen Özen’in aşk yaşadığı kısa bir süre önce magazin dünyasına bomba gibi düştü. Batman’daki çekimlerde birbirlerine sık sık sarıldıkları iddia edilen ikiliden konu hakkında açıklama gelmemişti. Masterchef’te geçtiğimiz günlerde Hasan ve Hülya aşkı patlak vermiş daha sonra ise Emre Büber’le ayrılan Pelin’in şarkıcı Gökhan Akar’la çıkmaya başladığı ortaya çıktı! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.