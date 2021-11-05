- 05 Kas 2021 - 16:08 G: 05 Kas 2021 - 18:32

Masterchef Azize Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Masterchef Hikayesi Biter Bitmez Rolü Hazır...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Azize’nin hayatı kurtuldu! Yapımcının ve yönetmenin Masterchef yarışmasını izlediğinde Azize’den çok etkilendiği iddia edilirken; Masterchef yarışmasındaki hikayesi biter bitmez oyuncu olması için teklif gideceği söylenmeye başlandı! İşte Merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Azize, özellikle dün akşam ekranlara gelen son bölümü damgasını vurmuştu. Masterchef yarışmasında bulunan bir diğer yarışmacı olan Burcu’yla skandal bir “Kimyon” kavgası yapan Azize, daha sonra fenalaşarak arka tarafa alınmıştı. “Kalkamıyorum yerimden” dedikten sadece 1 dakika sonra arka tarafa giden Azize ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, Kırmızı Oda dizisiyle bağlantı nasıl oldu?

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05 Kas 2021 - 16:08 Ankara- Gündem

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