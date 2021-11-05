Masterchef Azize Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Masterchef Hikayesi Biter Bitmez Rolü Hazır...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Azize, özellikle dün akşam ekranlara gelen son bölümü damgasını vurmuştu. Masterchef yarışmasında bulunan bir diğer yarışmacı olan Burcu’yla skandal bir “Kimyon” kavgası yapan Azize, daha sonra fenalaşarak arka tarafa alınmıştı. “Kalkamıyorum yerimden” dedikten sadece 1 dakika sonra arka tarafa giden Azize ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, Kırmızı Oda dizisiyle bağlantı nasıl oldu?

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