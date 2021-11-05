Survivor All Star’ı Kanlı Bıçaklı Yapacak İsim Geldi! Herkes Birbirine Düşman, Acun Ilıcalı Özellikle Çağırdı! “Mahşeri Survivor’da İzleyeceğiz”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, 2022 senesinde All Star olarak yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Şimdi ise Survivor All Star’ı kanlı bıçaklı yapacak isim resmen ortaya çıktı! Herkes birbirine düşman, Acun Ilıcalı o ismi resmen bilerek çağırdı! Bunun üzerine birçok kişi “Mahşerin fragmanını Survivor’da izleyeceğiz” yorumlarında bulundu. Peki, yarışmaya kim geliyor?
Dengeleri değiştirecek olan Survivor 2022 yarışması Ocak ayında ekranlara gelecek. Her bölümü merakla beklenen yarışmada; Berkay Karabulut, Turabi, Berkay Yuvakuran, Batuhan Karacaya gibi isimler gelecek isimler olmuştu. Şimdi ise o isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.