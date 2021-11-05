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05 Kas 2021 - 16:27

Survivor All Star’ı Kanlı Bıçaklı Yapacak İsim Geldi! Herkes Birbirine Düşman, Acun Ilıcalı Özellikle Çağırdı! “Mahşeri Survivor’da İzleyeceğiz”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, 2022 senesinde All Star olarak yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Şimdi ise Survivor All Star’ı kanlı bıçaklı yapacak isim resmen ortaya çıktı! Herkes birbirine düşman, Acun Ilıcalı o ismi resmen bilerek çağırdı! Bunun üzerine birçok kişi “Mahşerin fragmanını Survivor’da izleyeceğiz” yorumlarında bulundu. Peki, yarışmaya kim geliyor?