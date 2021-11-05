Survivor All Star Basına Sızdırıldı! SMS Sistemi Kaldırıldı, Acun Ilıcalı’nın Sır Gibi Sakladığı Tüm İsimler İfşalandı! Gelen – Gelmeyen Herkes Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star resmen basına sızdırıldı. SMS sistemi kaldırıldığı ortaya çıktı ve Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı tüm isimler ortaya çıktı! Gelen – gelmeyen resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Ocak ayında ekranlara geleceği ortaya çıkmıştı. Birçok ismin yarışmada bulunacağı açıklanırken; Ata Benli her şeyi tek tek açıkladı! SMS sisteminin kaldırıldığını açıklayan başarılı Youtuber Ata Benli, magazin dünyasını ve sosyal medyayı resmen salladı! İşte Survivor All Star’ın başlayacağı o tarih ve yarışmada bulunacak 23 isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.