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05 Kas 2021 - 16:58

Survivor All Star Basına Sızdırıldı! SMS Sistemi Kaldırıldı, Acun Ilıcalı’nın Sır Gibi Sakladığı Tüm İsimler İfşalandı! Gelen – Gelmeyen Herkes Ortaya Çıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star resmen basına sızdırıldı. SMS sistemi kaldırıldığı ortaya çıktı ve Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı tüm isimler ortaya çıktı! Gelen – gelmeyen resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…