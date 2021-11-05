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05 Kas 2021 - 17:33

Kırmızı Oda Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Gözünü Kararttı, Silip Attı! Son Demlerini Yaşıyor, Seyirci Resmen Kriz Geçirecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, final yapıyor! Acun Ilıcalı gözünü kararttı, reyting getirmeyen her şeyi silip attı! Son demlerini yaşayan Kırmızı Oda dizisinde seyircisinin kriz yaşayacağı resmen ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…