Kırmızı Oda Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Gözünü Kararttı, Silip Attı! Son Demlerini Yaşıyor, Seyirci Resmen Kriz Geçirecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, final yapıyor! Acun Ilıcalı gözünü kararttı, reyting getirmeyen her şeyi silip attı! Son demlerini yaşayan Kırmızı Oda dizisinde seyircisinin kriz yaşayacağı resmen ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi güçlü bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Sevilen diziye katılan Meltem Cumbul’lu ilk fragmansa yayınlandı. Reytinglerini yükseltmek için Masumlar Apartmanı dizisinden yardım alan başarılı yapımın final tarihi resmen ortaya çıktı! Peki, ekranlara damga vuran başarılı dizi Kırmızı Oda ne zaman final yapıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.