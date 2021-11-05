Barış Akarsu'nun Annesi Hatice Akarsu Hayatını Kaybetti! Hatice Akarsu Neden Vefat Etti, Kimdir?
Barış Akarsu'nun annesi neden hayatını kaybetti, ne zaman öldü, Kimdir? Sizler için Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler...
2007 yılında geçirdiği trafik kazasından dolayı hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun Annesi Hatice Akarsu dün hayatını kaybetti. 15 gündür komada olan genç kadın gündüz saatlerinde gözlerini hayata kapattı. Her ne kadar 14 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa bile hala hayatımızda büyük bir yer kaplayan, şarkıları ile gençlere ışık tutan Barış Akarsu'nun annesinden gelen acı haber herkesi derinden etkiledi. Efendiliği ile dikkatleri çeken, mütevazi tavırları ile resmen ölümsüz bir hal kazanan Barış Akarsu'nun annesinden gelen üzücü haber tüm sanat camiasını derinden etkiledi. Peki, Barış Akarsu'nun annesi neden hayatını kaybetti, ne zaman öldü, Kimdir? Sizler için Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler...
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05 Kas 2021 - 17:53 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.