Kozmetik Markasının Etkinliğine Katılan Pelin Akil İnsanlara Kan Kusturup, Kızılcık Şerbeti İçirdi! Öyle Ağır Laflar Etti Ki...

Oyunculuk kariyer hayatındaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve ikizleri ile bir hayli ön plana çıkan Pelin Akil geçtiğimiz günlerde bir kozmetik markasının etkinliğine katıldı. Katıldığı etkinlikte ufak bir konuşmada bulunan Pelin Akil adeta sinirden gözleri öfkeye döndü. Artık aldığı yorumlar karşısında öyle bir yorulmuş ki insanlardan nefret eder bir hale geldi. Bir dokun bin ah işit hale gelen Pelin Akil kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. O anlarda öyle sözler sarf etti ki resmen insanlara kan kusturup kızılcık şerbeti içirdi. Kimsenin beklemediği öyle laflar etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte o anlar...