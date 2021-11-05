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05 Kas 2021 - 18:29

Ramo Tarihe Karışıyor, Show TV Yaptı Yapacağını! Murat Yıldırım Bir Skandala Daha İmzasını Attı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Ramo, geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. Murat Yıldırım’ın yine başrolde olduğu öyle bir dizi yayın hayatına başlayacak ki, Yıldırım hayranları şok oldu! Bir skandala daha imzasını atan başarılı Murat Yıldırım, Ramo dizisini tarihe karıştı! Öyle bir açıklamada bulundu ki…