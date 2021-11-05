Ramo Tarihe Karışıyor, Show TV Yaptı Yapacağını! Murat Yıldırım Bir Skandala Daha İmzasını Attı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Ramo, geçtiğimiz aylarda final yapmıştı. Murat Yıldırım’ın yine başrolde olduğu öyle bir dizi yayın hayatına başlayacak ki, Yıldırım hayranları şok oldu! Bir skandala daha imzasını atan başarılı Murat Yıldırım, Ramo dizisini tarihe karıştı! Öyle bir açıklamada bulundu ki…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi milyonları heyecanlandırdı. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümü merakla beklenirken; Murat Yıldırım ise yeni dizisi hakkında ilk kez açıkladı! Senaryosundan çok etkilendiğini dile getiren Murat Yıldırım, 1934 yıllarını sevenlerine taşıyacak! Peki, Murat Yıldırım Ramo dizisinden sonra nasıl bir diziyle ekranlara gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.