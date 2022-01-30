Aziz Dizisi Gerçek Mi Merak Uyandırdı? Uyarlama Mı? Aziz Payidar tarihte var mı? Aziz Dizisi Konusu Nedir, Hangi Dönemi Anlatıyor?

Televizyon başındakileri ekrana bağlayan Aziz dizisinin konusu ne? Hangi konuyu anlatıyor? Karakterler neler? Aziz dizisi ile ilgili büyük bir merak uyanıyor. Seyirciler dizinin nerede çekildiği ve hangi konuyu işlediğini merak diyor. Eski dönemlerde geçen dizinin aşk dizisi olup olmadığı sorular arasında. Dizi ile ilgili tüm detaylar haberde.



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