- 06 Kas 2021 - 13:30 G: 06 Kas 2021 - 13:36

Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Emre’nin skandal hastalığı ortaya çıktı. İlk açıklama ise Ata Benli tarafından geldi! Her şeyi alt eden bu durum ise Emre Büber hayranlarını derinden üzdü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Emre Büber’in yarışmadan çekilmek zorunda kalabileceği ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise sosyal medyada derin bir üzüntü oluşturdu. Skandal açıklamalarda bulunan Ata Benli, Emre Büber hayranlarını yakıp yıktı! İşte Masterchef yarışmasında “Şampiyon” olarak anılan Emre Büber’in o hastalığı ve gelen ilk açıklama…

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06 Kas 2021 - 13:30 Ankara- Gündem

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