Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Emre’nin skandal hastalığı ortaya çıktı. İlk açıklama ise Ata Benli tarafından geldi! Her şeyi alt eden bu durum ise Emre Büber hayranlarını derinden üzdü! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Emre Büber’in yarışmadan çekilmek zorunda kalabileceği ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise sosyal medyada derin bir üzüntü oluşturdu. Skandal açıklamalarda bulunan Ata Benli, Emre Büber hayranlarını yakıp yıktı! İşte Masterchef yarışmasında “Şampiyon” olarak anılan Emre Büber’in o hastalığı ve gelen ilk açıklama…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.