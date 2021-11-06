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06 Kas 2021 - 13:30

Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Emre’nin skandal hastalığı ortaya çıktı. İlk açıklama ise Ata Benli tarafından geldi! Her şeyi alt eden bu durum ise Emre Büber hayranlarını derinden üzdü! Peki, neler oluyor?