- 06 Kas 2021 - 13:33 G: 06 Kas 2021 - 13:36

Kırmızı Oda Dizisine RTÜK Şoku! Öyle Sahneleri Seyirciye Aktardı Ki, Kanallar Değişmek Zorunda Kaldı! Bir Gecede Tam 20 Bin Şikayet…

Kırmızı Oda 5 Kasım yayınlanan bölümünden dolayı RTÜK şoku gelebilir, öyle sahneleri seyircilerin karşısına çıkardılar ki izleyiciler kanalları değiştirmek zorunda kaldı. Kısa sürede tam 20 bin şikayet Acun Ilıcalı’yı çılgına döndürecek. İşte, o anlar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi eserinden uyarlama olarak ekranlara gelen Kırmızı Oda; her hafta Cuma günü 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısında yer alıyor. Biri birinden farklı insanların yaşamlarını konu alan Kırmızı Oda bu hafta öyle sahneler ile ekranlara geldi ki bu kadarını mide kaldırmadı, RTÜK el atabilir, TV8 bile kapanabilir. Ahlak sınırlarını aşan o sahneler tüm izleyicilerin kanalı değiştirmesine neden oldu. Kırmızı Oda 5 Kasım yayınlanan bölümünden dolayı RTÜK şoku gelebilir, öyle sahneleri seyircilerin karşısına çıkardılar ki izleyiciler kanalları değiştirmek zorunda kaldı. Kısa sürede tam 20 bin şikayet Acun Ilıcalı’yı çılgına döndürecek. İşte, o anlar…

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06 Kas 2021 - 13:33 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri

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