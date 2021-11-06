Kırmızı Oda Dizisine RTÜK Şoku! Öyle Sahneleri Seyirciye Aktardı Ki, Kanallar Değişmek Zorunda Kaldı! Bir Gecede Tam 20 Bin Şikayet…
Kırmızı Oda 5 Kasım yayınlanan bölümünden dolayı RTÜK şoku gelebilir, öyle sahneleri seyircilerin karşısına çıkardılar ki izleyiciler kanalları değiştirmek zorunda kaldı. Kısa sürede tam 20 bin şikayet Acun Ilıcalı’yı çılgına döndürecek. İşte, o anlar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi eserinden uyarlama olarak ekranlara gelen Kırmızı Oda; her hafta Cuma günü 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısında yer alıyor. Biri birinden farklı insanların yaşamlarını konu alan Kırmızı Oda bu hafta öyle sahneler ile ekranlara geldi ki bu kadarını mide kaldırmadı, RTÜK el atabilir, TV8 bile kapanabilir. Ahlak sınırlarını aşan o sahneler tüm izleyicilerin kanalı değiştirmesine neden oldu. Kırmızı Oda 5 Kasım yayınlanan bölümünden dolayı RTÜK şoku gelebilir, öyle sahneleri seyircilerin karşısına çıkardılar ki izleyiciler kanalları değiştirmek zorunda kaldı. Kısa sürede tam 20 bin şikayet Acun Ilıcalı’yı çılgına döndürecek. İşte, o anlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
06 Kas 2021 - 13:33 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.