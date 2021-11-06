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06 Kas 2021 - 13:59

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor Mu? Ekip Toplandı Yapımdan Karar Çıktı! Arada O İsim Bile Var! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden mi başlıyor? Ali Eyüpoğlu, şok sözlerde bulundu, ortalık karıştı! Ekibin yeniden toplanabileceği gündeme gelirken; BVB yapımın sahibi olan Bahadır Özdener’in ise şok sözlerde bulunduğu ortaya çıktı. Araya devlet büyüklerinden bir ismin bile girdiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…