Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor Mu? Ekip Toplandı Yapımdan Karar Çıktı! Arada O İsim Bile Var! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden mi başlıyor? Ali Eyüpoğlu, şok sözlerde bulundu, ortalık karıştı! Ekibin yeniden toplanabileceği gündeme gelirken; BVB yapımın sahibi olan Bahadır Özdener’in ise şok sözlerde bulunduğu ortaya çıktı. Araya devlet büyüklerinden bir ismin bile girdiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, kısa bir süre önce ATV ve yapım arasındaki çıkan tartışmadan dolayı kapanmıştı. Şimdi ise ilk açıklama resmen geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.