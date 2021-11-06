- 06 Kas 2021 - 14:28 G: 06 Kas 2021 - 14:32

Masterchef Safanur’dan Şok Bornozlu Paylaşım! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Yanıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Safanur’dan şok bornozlu paylaşım geldi! Görenlerin ağzı yerim metre açık kalırken; Masterchef’in güzel ismi Safanur ise skandal bir açıklamada bulundu. Güzelliğiyle bir kez daha sevenlerinin akıllarını başlardan alan başarılı yarışmacı şok etkisi yarattı! Peki, Masterchef Safanur nasıl bir paylaşım yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada adını duyuran güzel isim her hamlesiyle olay olmaya devam ediyor. Yarışmada esprileri ve performansıyla hem şeflerin hem de milyonların gözde yarışmacısı olan Masterchef Safanur, dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan güzel isimden şok bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2021 - 14:28 Ankara- Gündem

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor?
Masterchef Kahini Pazar Elemesini İfşaladı! O İsmin Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek, Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Masterchef Kahini Pazar Elemesini İfşaladı! O İsmin Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek, Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin’in Estetiksiz Hali Şoke Etti! Meğer Güzelliğinin Arkasında Estetik Doktoru Varmış! Öyle Bir Fotoğrafı Çıktı Ki… mask
Masterchef Pelin’in Estetiksiz Hali Şoke Etti! Meğer Güzelliğinin Arkasında Estetik Doktoru Varmış! Öyle Bir Fotoğrafı Çıktı Ki…
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Reyting İsteyince; Erken Final Kararı Devreye Girdi! O Tarihte… mask
Masterchef Yarışmasının Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Reyting İsteyince; Erken Final Kararı Devreye Girdi! O Tarihte…
Masterchef Azize Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Masterchef Hikayesi Biter Bitmez Rolü Hazır... mask
Masterchef Azize Kırmızı Oda Dizisine Katılıyor! Masterchef Hikayesi Biter Bitmez Rolü Hazır...
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen “Yapma” Dedikçe Dantelli Kıyafetiyle… Yarışma İyice Esra Erol’a Döndü! Alev Alev Yaktı… mask
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen “Yapma” Dedikçe Dantelli Kıyafetiyle… Yarışma İyice Esra Erol’a Döndü! Alev Alev Yaktı…
Masterchef Emre’ye Skandal Haksızlık! Şeflerden Tek Tek Açıklama Bekleniyor! “Çalıntı Tabak” Olayı Emre Büber’e Sıçradı! Danilo Şef “Kandırılmıştı” Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre’ye Skandal Haksızlık! Şeflerden Tek Tek Açıklama Bekleniyor! “Çalıntı Tabak” Olayı Emre Büber’e Sıçradı! Danilo Şef “Kandırılmıştı” Neler Oluyor?
Masterchef Azize Canlı Yayında Fenalaştı Sağlık Ekipleri Anında Olaya Girdi! O İsimle Kanlı Bıçaklı Oldular, Ortalık İyice Karıştı! mask
Masterchef Azize Canlı Yayında Fenalaştı Sağlık Ekipleri Anında Olaya Girdi! O İsimle Kanlı Bıçaklı Oldular, Ortalık İyice Karıştı!
Masterchef Burcu ve Hasan’ın Hayatı Bitti! İkisinin de Diskalifiyesi Verildi, Stüdyo Karıştı! TV8 Ekranları Böyle Bir Şeye İlk Kez Şahit Oldu! “Yok Artık” mask
Masterchef Burcu ve Hasan’ın Hayatı Bitti! İkisinin de Diskalifiyesi Verildi, Stüdyo Karıştı! TV8 Ekranları Böyle Bir Şeye İlk Kez Şahit Oldu! “Yok Artık”
Masterchef Emre Yarışmaya Veda Ettiğini Açıkladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Taşı Gediğine Koydu! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor! mask
Masterchef Emre Yarışmaya Veda Ettiğini Açıkladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Taşı Gediğine Koydu! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor Mu? Ekip Toplandı Yapımdan Karar Çıktı! Arada O İsim Bile Var! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor Mu? Ekip Toplandı Yapımdan Karar Çıktı! Arada O İsim Bile Var! Neler Oluyor?
Masterchef Safanur’dan Şok Bornozlu Paylaşım! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Yanıyor! mask
Masterchef Safanur’dan Şok Bornozlu Paylaşım! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Yanıyor!
Kırmızı Oda Dizisine RTÜK Şoku! Öyle Sahneleri Seyirciye Aktardı Ki, Kanallar Değişmek Zorunda Kaldı! Bir Gecede Tam 20 Bin Şikayet… mask
Kırmızı Oda Dizisine RTÜK Şoku! Öyle Sahneleri Seyirciye Aktardı Ki, Kanallar Değişmek Zorunda Kaldı! Bir Gecede Tam 20 Bin Şikayet…
Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre Yarışmadan Çekildi mi? Öyle Bir Hastalığı Ortaya Çıktı Ki, Her Şey Alt Üst Oldu! İlk Açıklama Resmen Geldi! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisi Öyle Bir Ders Verdi Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! Twitter’da Bir Numaralı Konu Oldu! Eline Telefonu Alan Büyük Şok Yaşıyor… mask
Kırmızı Oda Dizisi Öyle Bir Ders Verdi Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! Twitter’da Bir Numaralı Konu Oldu! Eline Telefonu Alan Büyük Şok Yaşıyor…
Esra Erol’da 2 Çocuk Annesiz – Babasız Kaldı! 35 Yıllık Evlilik TikTok Yüzünden Dağıldı Bitti! Dolandırıcılık, Taciz… Milyonlar Delirdi! mask
Esra Erol’da 2 Çocuk Annesiz – Babasız Kaldı! 35 Yıllık Evlilik TikTok Yüzünden Dağıldı Bitti! Dolandırıcılık, Taciz… Milyonlar Delirdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status