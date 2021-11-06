Masterchef Safanur’dan Şok Bornozlu Paylaşım! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Yanıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Safanur’dan şok bornozlu paylaşım geldi! Görenlerin ağzı yerim metre açık kalırken; Masterchef’in güzel ismi Safanur ise skandal bir açıklamada bulundu. Güzelliğiyle bir kez daha sevenlerinin akıllarını başlardan alan başarılı yarışmacı şok etkisi yarattı! Peki, Masterchef Safanur nasıl bir paylaşım yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada adını duyuran güzel isim her hamlesiyle olay olmaya devam ediyor. Yarışmada esprileri ve performansıyla hem şeflerin hem de milyonların gözde yarışmacısı olan Masterchef Safanur, dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan güzel isimden şok bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.