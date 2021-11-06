Masterchef Safanur’dan Şok Bornozlu Paylaşım! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı, Açıklaması Olay Oldu! Sosyal Medya Yanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada adını duyuran güzel isim her hamlesiyle olay olmaya devam ediyor. Yarışmada esprileri ve performansıyla hem şeflerin hem de milyonların gözde yarışmacısı olan Masterchef Safanur, dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan güzel isimden şok bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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