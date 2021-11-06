Arka Sokaklar Dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin Diziden Ayrılıyor Mu? Rıza Baba Diziden Ayrıldı Mı, Öldü Mü?
Arka Sokaklar dizisi Rıza Baba diziden ayrılıyor diye gelen çarpıcı iddialar herkesi şok etti, Rıza Baba diziden ayrılıyor mu sorusu için Erler Film’den net açıklama geldi. İşte, detaylar…
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için bir ayrılık iddiası daha geldi. Dizinin en başından bu yana kadar her bölümde yer alan, sadece dizi ekibinin değil izleyicilerin de Rıza Babası olarak yer alan Zafer Engin için şok ayrılık kararı geldi. Kulislerden gelen söylentiler karşısında tüm dizi severler büyük bir şok yaşadı. Geçtiğimiz sezonlarda da diziden ayrılacak diye şok iddialar gelmiş, fakat seyirciler ile yeniden bir araya gelmişti. Fakat, Arka Sokaklar dizisi Rıza Baba diziden ayrılıyor mu sorusu için Erler Film’den net açıklama geldi. İşte, detaylar…
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06 Kas 2021 - 14:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.