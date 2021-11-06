O Ses Türkiye’de Görülmemiş Olay! Önce Dayak Yedi, Sonra Yaka Paça Atıldı! Seyirciler Neye Uğradığını Şaşırdı! Acun Ilıcalı Olmayınca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 6. Bölümü Cumartesi günü ekranlara gelecekti. Hadise olmadan yeni bir sezona başlayan başarılı yarışmanın ilk bölümü büyük bir linçe uğramıştı. Acun Ilıcalı ise “O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum” yorumunda bulunmuştu. Şimdi Acun Ilıcalı’nın yokluğunda şok bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!