- 06 Kas 2021 - 14:55 G: 06 Kas 2021 - 15:00

O Ses Türkiye’de Görülmemiş Olay! Önce Dayak Yedi, Sonra Yaka Paça Atıldı! Seyirciler Neye Uğradığını Şaşırdı! Acun Ilıcalı Olmayınca…

TV8 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan O Ses Türkiye’de görülmemiş olay! Önce dayak yedi, sonra resmen yaka paça atıldı! O Ses Türkiye’nin sahnesinde yaşananlara ise seyircinin ağzı açık kaldı! Acun Ilıcalı olmayınca ipler koptu! Beyaz, Murat Boz ve Oğuzhan Koç öyle bir şey yaptı ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 6. Bölümü Cumartesi günü ekranlara gelecekti. Hadise olmadan yeni bir sezona başlayan başarılı yarışmanın ilk bölümü büyük bir linçe uğramıştı. Acun Ilıcalı ise “O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum” yorumunda bulunmuştu. Şimdi Acun Ilıcalı’nın yokluğunda şok bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Kas 2021 - 14:55 Ankara- Gündem

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