Kırmızı Oda Dizisinde Keklik’in Annesi Ortaya Çıktı! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı, Yürekler Paramparça Oldu! “Bu Kadarı da Pes”

TV8 ekranlarının en fenomen dizisi Kırmızı Oda 5 Kasım ekranlara gelen yeni bölümü ile herkesi şok etti. Gülseren Budayıcıoğlu eserlerinden Madalyonun İçi’nden uyarlama olan Kırmızı Oda bu sefer de Keklik karakteri ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Keklik karakterinin diziye dahil olması ile büyük yankı meydana gelmişken bir de annesinin ortaya çıkması dizi severlerin gözleri yaşlı izlemesine neden oldu. Kırmızı Oda dizisinde Keklik’in annesinin ortaya çıkması milyonların hüngür hüngür ağlamasına neden oldu, yürekler paramparça olurken sosyal medya ayaklandı. İşte, bu kadarı da pes dedirten sahneler...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!