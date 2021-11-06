Kırmızı Oda Dizisinde Keklik’in Annesi Ortaya Çıktı! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı, Yürekler Paramparça Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Kırmızı Oda dizisinde Keklik’in annesinin ortaya çıkması milyonların hüngür hüngür ağlamasına neden oldu, yürekler paramparça olurken sosyal medya ayaklandı. İşte, bu kadarı da pes dedirten sahneler...
TV8 ekranlarının en fenomen dizisi Kırmızı Oda 5 Kasım ekranlara gelen yeni bölümü ile herkesi şok etti. Gülseren Budayıcıoğlu eserlerinden Madalyonun İçi’nden uyarlama olan Kırmızı Oda bu sefer de Keklik karakteri ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Keklik karakterinin diziye dahil olması ile büyük yankı meydana gelmişken bir de annesinin ortaya çıkması dizi severlerin gözleri yaşlı izlemesine neden oldu. Kırmızı Oda dizisinde Keklik’in annesinin ortaya çıkması milyonların hüngür hüngür ağlamasına neden oldu, yürekler paramparça olurken sosyal medya ayaklandı. İşte, bu kadarı da pes dedirten sahneler...
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06 Kas 2021 - 15:06 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.