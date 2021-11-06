Kırmızı Oda Dizisinde Büyük Kriz Çıktı! O Oyuncu Kendisini Yerden Yere Attı, Ekip Zor Sakinleştirdi! Meğer Kırmızı Oda Dizisinde…
Kırmızı Oda dizisinde beklenmedik bir kriz çıktı ve o oyuncu resmen kendisini yerden yere attı. Kimsenin beklemediği o anlarda ekip çok zorlu süreçleri geride bıraktı. Ekibin zor sakinleştirdiği Derya yeni bir hayata merhaba dedi. İşte, o anlar…
TV8 ekranlarının en sevilen dizisi Kırmızı Oda 5 Kasım akşamı yayınlanan bölümü ile herkesi şok etti. Bu kadarı da olmaz dedirten o sahneler büyük sorunları beraberinde getirdi. Kimse bu kadar olmasını beklemezken o oyuncunun yaptığı hareketler herkesi büyük bir şoka soktu. Kırmızı Oda dizisinde beklenmedik bir kriz çıktı ve o oyuncu resmen kendisini yerden yere attı. Kimsenin beklemediği o anlarda ekip çok zorlu süreçleri geride bıraktı. Ekibin zor sakinleştirdiği Derya yeni bir hayata merhaba dedi. İşte, o anlar…
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06 Kas 2021 - 15:20 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.