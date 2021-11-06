- 06 Kas 2021 - 15:20 G: 06 Kas 2021 - 15:23

Kırmızı Oda Dizisinde Büyük Kriz Çıktı! O Oyuncu Kendisini Yerden Yere Attı, Ekip Zor Sakinleştirdi! Meğer Kırmızı Oda Dizisinde…

Kırmızı Oda dizisinde beklenmedik bir kriz çıktı ve o oyuncu resmen kendisini yerden yere attı. Kimsenin beklemediği o anlarda ekip çok zorlu süreçleri geride bıraktı. Ekibin zor sakinleştirdiği Derya yeni bir hayata merhaba dedi. İşte, o anlar…

TV8 ekranlarının en sevilen dizisi Kırmızı Oda 5 Kasım akşamı yayınlanan bölümü ile herkesi şok etti. Bu kadarı da olmaz dedirten o sahneler büyük sorunları beraberinde getirdi. Kimse bu kadar olmasını beklemezken o oyuncunun yaptığı hareketler herkesi büyük bir şoka soktu. Kırmızı Oda dizisinde beklenmedik bir kriz çıktı ve o oyuncu resmen kendisini yerden yere attı. Kimsenin beklemediği o anlarda ekip çok zorlu süreçleri geride bıraktı. Ekibin zor sakinleştirdiği Derya yeni bir hayata merhaba dedi. İşte, o anlar…

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06 Kas 2021 - 15:20 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri

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