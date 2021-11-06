- 06 Kas 2021 - 15:23 G: 06 Kas 2021 - 15:25

Oğuzhan Koç’un Eski Sevgilisi Zeynep Koçak Dur Durak Bilmiyor! Minileri Giydi, Sosyal Medyayı Salladı! Alev Alev Yakıyor! “Bu Ne Hal Zeynep?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak, dur durak bilmiyor! Minilerini giyip sosyal medyada büyük bir bomba patlatan Zeynep Koçak, alev alev yaktı! Görenler ise bu duruma “Bu ne hal Zeynep” yorumlarında bulundu! Peki, Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak nasıl bir paylaşım yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak bulunan Oğuzhan Koç, Ocak ayının başlarında ise Demet Özdemir’le bir aşk yaşamaya başlamıştı. Demet Özdemir’le aşk yaşayan Oğuzhan Koç’un eski aşkı olan Zeynep Koçak ise aniden Oğuzhan Koç’u takipten çıkmıştı. Eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ise yine Oğuzhan Koç’u takipten çıkan isim olmuştu. Peki, neler oluyor?

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06 Kas 2021 - 15:23 Ankara- Gündem

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