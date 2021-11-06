Oğuzhan Koç’un Eski Sevgilisi Zeynep Koçak Dur Durak Bilmiyor! Minileri Giydi, Sosyal Medyayı Salladı! Alev Alev Yakıyor! “Bu Ne Hal Zeynep?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak, dur durak bilmiyor! Minilerini giyip sosyal medyada büyük bir bomba patlatan Zeynep Koçak, alev alev yaktı! Görenler ise bu duruma “Bu ne hal Zeynep” yorumlarında bulundu! Peki, Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak nasıl bir paylaşım yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak bulunan Oğuzhan Koç, Ocak ayının başlarında ise Demet Özdemir’le bir aşk yaşamaya başlamıştı. Demet Özdemir’le aşk yaşayan Oğuzhan Koç’un eski aşkı olan Zeynep Koçak ise aniden Oğuzhan Koç’u takipten çıkmıştı. Eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ise yine Oğuzhan Koç’u takipten çıkan isim olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.