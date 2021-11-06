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06 Kas 2021 - 15:52

Aslı Enver Yazı Bitiremedi, Soğuk Kış Günlerinde Yaktı! İçini Gösteren Gömleğiyle Büyüledi, Fiziğini Kanıtladı! Bir Kez Bakan Hayran Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver’in yazı bitmek nedir bilmedi! Kış günlerini fiziğiyle yakıp yıkan başarılı oyuncu, beyaz iç gösteren bir gömlekle öyle paylaşımlar yaptı ki, görenler resmen büyülendi. 37 yaşındaki güzel ismin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlara bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı… Peki, Aslı Enver nasıl bir paylaşım yaptı?