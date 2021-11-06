Aslı Enver Yazı Bitiremedi, Soğuk Kış Günlerinde Yaktı! İçini Gösteren Gömleğiyle Büyüledi, Fiziğini Kanıtladı! Bir Kez Bakan Hayran Kaldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver’in yazı bitmek nedir bilmedi! Kış günlerini fiziğiyle yakıp yıkan başarılı oyuncu, beyaz iç gösteren bir gömlekle öyle paylaşımlar yaptı ki, görenler resmen büyülendi. 37 yaşındaki güzel ismin sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlara bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı… Peki, Aslı Enver nasıl bir paylaşım yaptı?
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin isimli dizide yer alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Aslı Enver, uzun bir süredir televizyon dünyasından uzak. Reklam filmlerinde yer alarak sevenleriyle buluşan Aslı Enver, sosyal medya hesabını ise aktif kullanmayı ihmal etmiyor. Her paylaşımı gündeme bomba gibi düşen Aslı Enver’in Meksika’da yapmış olduğu paylaşımlar ise görenleri şok etti! İşte Aslı Enver’den bitmek bilmeyen yaz pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.