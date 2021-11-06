Kırmızı Oda Pembe’nin Hikayesi Beli Oldu! Ekranlara Geri Dönüş Yapan Meltem Cumbul Herkesi Mest Edecek!
Kırmızı Oda Pembe’nin hikayesi nedir, Meltem Cumbul nasıl bir karakteri canlandıracak, belindeki silahı neden masaya koydu? İşte, detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi eserinden uyarlanarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 50. Bölümü ile 5 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yerini aldı. Dizide misafir edilen konuk oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeni bir hikaye ile Kırmızı Oda dizisine dahil edilen Meltem Cumbul ekranlara bomba bir dönüş yapıyor. Hikayesi ve oyunculukta gösterdiği başarı ile kısa sürede herkesi kendisine hayran bırakacağı bilinen Meltem Cumbul en merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Kırmızı Oda Pembe’nin hikayesi nedir, Meltem Cumbul nasıl bir karakteri canlandıracak, belindeki silahı neden masaya koydu? İşte, detaylar…
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06 Kas 2021 - 16:16 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.