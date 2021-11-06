06 Kas 2021 - 16:20 Güncelleme: 06 Kas 2021 - 16:21
Masterchef Danilo Zanna Eşini Aldattı Mı? Eski Eşten Skandal Paylaşım! Halen Soyadını Kaldırmadı Ama… “Yok Artık”
Masterchef yarışmasının jüri üyesi olan Danilo Zanna, kısa bir süre önce eşiyle boşanma kararı almıştı. Danilo Zanna’nın eşini aldattığı yönünde iddialar ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Tuğçe Demirbilek Zanna soyadını değiştirmeden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler şok oldu!
Fikir çatışmaları yaşadıkları için boşanma kararı alan ikili, hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise Tuğçe Demirbilek Zanna şok içerisinde bırakan bir paylaşımda bulundu! İşte o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.