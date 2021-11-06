Aziz Dizisindeki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Damla Sönmez ile Murat Yıldırım Arasında Ne Kadar Yaş Farkı Var?

Show TV ekranlarının kısa sürede büyük yankı oluşturan Aziz dizisi en merak edilenler arasında yer almaya devam ediyor. Dizi başrol oyuncularından olan Murat Yıldırım ile Damla Sönmez çifti arasındaki yaş farkı herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz sezonda Çukur dizisindeki Efsun karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Damla Sönmez, şimdilerde yine Show TV ekranlarında Aziz dizisi ile sevenlerinin karşısında yer alıyor. Özel hayatı ile ilgili en çok araştırılanlar arasında bulunan Damla Sönmez oyunculuk kariyer hayatındaki başarısı ile mest ediyor.

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