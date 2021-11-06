Aziz Dizisindeki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Damla Sönmez ile Murat Yıldırım Arasında Ne Kadar Yaş Farkı Var?
Murat Yıldırım ile başrollerde yer alan güzel oyuncu sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok araştırılan isimler arasında oldu. Başarısının yanı sıra bir yandan Damla Sönmez kaç yaşında sorusu öne çıkanlar arasında yer aldı. Murat Yıldırım ile aralarında olan yaş farkını gören herkes şok oldu. İşte, detaylar...
Show TV ekranlarının kısa sürede büyük yankı oluşturan Aziz dizisi en merak edilenler arasında yer almaya devam ediyor. Dizi başrol oyuncularından olan Murat Yıldırım ile Damla Sönmez çifti arasındaki yaş farkı herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz sezonda Çukur dizisindeki Efsun karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Damla Sönmez, şimdilerde yine Show TV ekranlarında Aziz dizisi ile sevenlerinin karşısında yer alıyor. Özel hayatı ile ilgili en çok araştırılanlar arasında bulunan Damla Sönmez oyunculuk kariyer hayatındaki başarısı ile mest ediyor.
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06 Kas 2021 - 16:40 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.