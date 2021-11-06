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06 Kas 2021 - 16:47

İrem Derici Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 4 Dakikada Alev Alev Yaktı, Görenler Hayran Kaldı! 7 Milyon Harekete Geçti! “Beton Gibi”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, rekor üzerine rekor kırdı! Sadece 4 dakikada alev alev yakan İrem Derici, görenleri hayran bıraktı! 7 milyonu harekete geçiren İrem Derici’ye hayranları ise “Beton gibi hatun” yorumlarında bulundu.