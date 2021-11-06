İrem Derici Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 4 Dakikada Alev Alev Yaktı, Görenler Hayran Kaldı! 7 Milyon Harekete Geçti! “Beton Gibi”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, rekor üzerine rekor kırdı! Sadece 4 dakikada alev alev yakan İrem Derici, görenleri hayran bıraktı! 7 milyonu harekete geçiren İrem Derici’ye hayranları ise “Beton gibi hatun” yorumlarında bulundu.
Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmek bilmeyen başarılı şarkıcı İrem Derici, minili ve göğüs dekolteli pozlarıyla akılları başlardan almayı başardı! Sık sık cesur paylaşımlar yaparak gündeme gelen İrem Derici, bu sefer yürekleri hoplattı! Siyah beyaz filtreli sahne öncesi paylaşımının devamında sahnedeki pozlarını paylaşan İrem Derici, sevenlerini şaşkınlığa uğrattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.