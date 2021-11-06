Masterchef’te Elenen İsim İfşa Edildi, Stüdyo Karıştı! Mehmet Şefin Gözyaşları Yağmur Olup Aktı! Artık Kimsede Sabır Kalmadı! O İsmin Vedası…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim yine ifşa edildi! Stüdyoda gergin dakikaların yaşandığı iddia edilirken; Mehmet Şefin ise bu ifşalar karşında gözyaşlarının yağmur olup aktığı konuşulmaya başlandı! Artık Acun Medya’da kimsenin sabrının kalmadığı söylenirken; Masterchef’te hem duruşuyla hem de performansıyla adını kalplere kazıyan ismin vedası yürekleri yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın her bölümü bir önceki bölümünden daha heyecanlı geçiyor. Özellikle Pazar gecelerinde bir ismin yarışmaya veda edeceğinin bilinmesi gündemi resmen değiştiriyor. Hafta içi eleme adaylarının belirlendiği yarışmadan ise bu Pazar; Hasan, Dilara, Pelin, Mert, Burcu ve Emre’den bir isim yarışmaya veda edecek! Peki, yarışmaya veda eden isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.