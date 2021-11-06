Masterchef’te Elenen İsim İfşa Edildi, Stüdyo Karıştı! Mehmet Şefin Gözyaşları Yağmur Olup Aktı! Artık Kimsede Sabır Kalmadı! O İsmin Vedası…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın her bölümü bir önceki bölümünden daha heyecanlı geçiyor. Özellikle Pazar gecelerinde bir ismin yarışmaya veda edeceğinin bilinmesi gündemi resmen değiştiriyor. Hafta içi eleme adaylarının belirlendiği yarışmadan ise bu Pazar; Hasan, Dilara, Pelin, Mert, Burcu ve Emre’den bir isim yarışmaya veda edecek! Peki, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

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