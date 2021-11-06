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06 Kas 2021 - 17:36

Alişan’dan Canı Kanı Bildiği Demet Akalın’ı Kızdıracak Hamle! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! Sosyal Medya Çalkanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, canı kanı bildiği Demet Akalın’ı kızdıracak bir hamlede bulundu! Öyle bir şey dedi ki, yer gök inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…