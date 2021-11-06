06 Kas 2021 - 17:36 Güncelleme: 06 Kas 2021 - 17:39
Alişan’dan Canı Kanı Bildiği Demet Akalın’ı Kızdıracak Hamle! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! Sosyal Medya Çalkanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, canı kanı bildiği Demet Akalın’ı kızdıracak bir hamlede bulundu! Öyle bir şey dedi ki, yer gök inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ece Erken, Alişan ve Demet Akalın’ın küslüğünü bitirmesine tepki olarak ikisini de takipten çıkartmıştı. Dahası Ece Erken Alişan için “Duruşsuz bir barış yaptığı için artık Alişan ile görüşmeyeceğim” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise tüm film koptu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.